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Происшествия13 января 2022 10:30

В Тюмени следователи проверяют информацию о кондукторе, высадившем в мороз девочку из автобуса

По результатам проверки будет принято процессуальное решение
Сергей Швецов
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В Тюмени следователи проверяют информацию о кондукторе, высадившем в мороз девочку из автобуса.

В Тюмени следователи проверяют информацию о кондукторе, высадившем в мороз девочку из автобуса.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени следователи проверяют информацию средств массовой информации о кондукторе, высадившем в мороз девочку из автобуса. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

– СМИ сообщили о кондукторе автобуса № 100, который высадил несовершеннолетнюю девочку из-за не сработавшего проездного билета на федеральной трассе Тюмень – Екатеринбург возле поселка Московский Тюменского района, – уточнили в пресс-службе местного СК.

В ведомстве заверили, что специалисты дадут правовую оценку всем обстоятельствам и установят причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что неприятная история произошла с одиннадцатилетним школьником в Тюмени, которого водитель маршрутки выставил на мороз. Причина банальна: у ребенка не хватало денег на проезд.

По данным местных СМИ, неприятный инцидент обнародовал отец мальчика Алексей Усов. По словам мужчины, «водитель 57-го маршрута выкинул сына на проезжую часть, пока стоял в пробке». Встревоженный отец тут же написал заявление в полицию.