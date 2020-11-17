В Тюмени водитель маршрутки выставил школьника на мороз: у мальчика не хватало денег на проезд

В Тюмени водитель маршрутки выставил школьника на мороз из-за нехватки денег. Фото: Вадим Бегун

Неприятная история произошла с одиннадцатилетним школьником в Тюмени, которого водитель маршрутки выставил на мороз. Причина банальна: у ребенка не хватало денег на проезд. По данным местных СМИ, неприятный инцидент обнародовал отец мальчика, Алексей Усов.

По словам мужчины, «водитель 57 маршрута выкинул сына на проезжую часть, пока стоял в пробке». Встревоженный отец тут же написал заявление в полицию. В пресс-службе управления МВД по городу Тюмени эту информацию подтвердили.

– Заявление поступило в отдел полиции № 7. В настоящее время стражи порядка проводят проверку, устанавливают личность водителя маршрутного такси, а также все обстоятельства произошедшего, – сообщила пресс-секретарь ведомства Мария Новопашина.

Знают о вопиющем случае и в городской администрации. Там отметили, что на предприятии, которое занимается организацией маршрута № 57, организовали проведение служебной проверки. Сейчас опрашивают всех водителей маршрута и собирают записи с видеокамер.

Тем временем в марте этого года на законодательном уровне обсуждали запрет на высаживание детей-безбилетников из общественного транспорта. Чревато это тем, что ребенок оказывается в опасности: добраться домой не получается, связаться с родителями тоже не всегда возможно.

Кстати, это не первый подобный случай, произошедший в Тюмени. Так, в январе 2018 года кондуктор высадила на мороз 15-летнюю школьницу, у которой не хватило на проезд пяти рублей. Тогда термометр остановился на отметке 20 градусов ниже нуля.

Спустя буквально две недели из рейсового автобуса № 51 высадили женщину с грудничком. Стоит отметить, что в тот день также стоял жгучий мороз. Как позже оказалось, у тюменки не было наличных денег для оплаты проезда, и она предложила расплатиться банковской картой. Однако кондуктор заявила, что такой способ оплаты в ее автобусе неприемлем.

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