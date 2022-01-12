В Тюмени девушку изнасиловали на лестничной площадке. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Горожанина обвиняют в действиях сексуального характера с применением насилия и покушении на изнасилование.

Инцидент произошел вечером 9 января. Местный житель на лестничной площадке в одном из жилых многоквартирных домов областной столицы изнасиловал девушку.

– Спустя несколько часов, уже по другому адресу, он попытался изнасиловать еще одну незнакомку, но не успел. Его спугнула вошедшая в подъезд женщина, – сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Вскоре полицейские задержали 34-летнего насильника и предъявили ему обвинение. В настоящее время он заключен под стражу.

Обе потерпевшие во время опознания указали на фигуранта дела, после чего тот сознался в преступлениях. Сейчас сотрудники ведомства собирают и закрепляют доказательственную базу. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что тюменские следователи предъявили обвинение в изнасиловании 31-летнему мужчине. Инцидент произошел 5 апреля 2021 года.

По версии следствия, обвиняемый употреблял спиртное в компании 48-летней знакомой в квартире. В процессе распития алкоголя злоумышленник предложил женщине вступить с ним в половую связь, но получил отказ.