В Тюмени мужчина изнасиловал собутыльницу. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Тюменские следователи предъявили обвинение в изнасиловании 31-летнему мужчине. Инцидент произошел 5 апреля.

По версии следствия, обвиняемый употреблял спиртное в компании 48-летней знакомой в квартире. В процессе распития алкоголя злоумышленник предложил женщине вступить с ним в половую связь, но получил отказ.

– Он разозлился и, применив насилие, изнасиловал потерпевшую. Злоумышленник задержан. В настоящее время следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что сейчас специалисты проводят необходимый комплекс следственных действий, чтобы установить все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.