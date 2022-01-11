В Тюмени насмерть задавили женщину на пешеходном переходе. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На пересечении окружной дороги Тюмени и улицы Теплотехников сегодня, 11 января, утром случилась трагическое дорожно-транспортное происшествие. Здесь на регулируемом пешеходном переходе водитель на «Фольксваген Туарег» насмерть сбил женщину.

– Она скончалась от тяжелых повреждений. Водитель иномарки пояснил, что пешеход перебегала дорогу на красный сигнал светофора, и он не смог предотвратить наезда на человека. Эта информация проверяется, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего дорожного инцидента и личность погибшей женщины. На вид ей около пятидесяти лет.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что на 11-м километре автодороги Тюмень – Омск грузовик Shacman насмерть сбил мужчину. Тот направлялся к дорожным рабочим с просьбой о помощи: он вылетел в кювет на своем «Хендае». Водитель и пассажир легковушки были пьяны. У водителя показания алкотестера составили 1,28 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.