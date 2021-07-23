На тюменской трассе грузовик насмерть сбил попавшего в ДТП мужчину. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 11-м километре автодороги Тюмень – Омск сегодня, 23 июля, грузовик Shacman насмерть сбил мужчину. Тот направлялся к дорожным рабочим с просьбой о помощи: он вылетел в кювет на своем «Хендае».

– Водитель и пассажир легковушки были пьяны. У водителя показания алкотестера составили 1,28 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Пассажир иномарки вышел на проезжую часть, чтобы попросить дорожных рабочих помочь вытащить машину из кювета, и его сбил грузовик, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Мужчина пошел просить дорожных рабочих о помощи. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Мужчину, который находился за рулем машины, попавшей в ДТП, доставили в наркологическое учреждение для проведения медицинской экспертизы. На месте аварии частично ограничено движение, сотрудники ГИБДД регулируют движение вручную.