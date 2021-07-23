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Происшествия23 июля 2021 10:54

На тюменской трассе грузовик насмерть сбил попавшего в ДТП мужчину

Мужчина пошел просить дорожных рабочих о помощи
Сергей Швецов
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На тюменской трассе грузовик насмерть сбил попавшего в ДТП мужчину.

На тюменской трассе грузовик насмерть сбил попавшего в ДТП мужчину.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 11-м километре автодороги Тюмень – Омск сегодня, 23 июля, грузовик Shacman насмерть сбил мужчину. Тот направлялся к дорожным рабочим с просьбой о помощи: он вылетел в кювет на своем «Хендае».

– Водитель и пассажир легковушки были пьяны. У водителя показания алкотестера составили 1,28 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Пассажир иномарки вышел на проезжую часть, чтобы попросить дорожных рабочих помочь вытащить машину из кювета, и его сбил грузовик, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Мужчина пошел просить дорожных рабочих о помощи.

Мужчина пошел просить дорожных рабочих о помощи.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Мужчину, который находился за рулем машины, попавшей в ДТП, доставили в наркологическое учреждение для проведения медицинской экспертизы. На месте аварии частично ограничено движение, сотрудники ГИБДД регулируют движение вручную.