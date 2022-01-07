На базе отдыха под Тюменью ребенок получил серьезную травму. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области следователи проводят доследственную проверку по факту получения травм ребенком на одной из баз отдыха. Информация о несчастном случае опубликована в средствах массовой информации.

– Семилетний ребенок получил травму руки в результате подъема на горнолыжном подъемнике. Пальцы мальчика зажало между тросом и катушкой. Его госпитализировал в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

В настоящее время сотрудники ведомства выполняют проверочные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы по определению тяжести причиненного вреда здоровью ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени на двухлетнего мальчика упал огромный телевизор, ребенку нанесены серьезные травмы. На лбу и под глазом у малыша появились кровоподтеки, а на затылке образовалась кровоточащая рана.

– Сознание не терял. Голову пробил, кровь льет, – сообщила мать маленького горожанина диспетчеру скорой, успокаивая плачущего сына.