Повышение квалификации по вопросам использования специального оборудования организовано РУМЦ ТюмГУ

Фото: архив РУМЦ ТюмГУ

Обучающие семинары «Современные ассистивные технологии в обучении студентов» – одно из направлений повышения квалификации, которое реализуется Ресурсным учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ ТюмГУ).

Ассистивные технологии используются для увеличения, поддержки или улучшения функциональных возможностей людей с ограниченными возможностями здоровья. Ссылки на видеоролики и презентации с характеристиками специального учебного оборудования доступны участникам семинаров еще до их начала, что позволяет осуществлять предварительное знакомство с темой, формулировать вопросы.На очных семинарах, в которых в 2021 году участвовало 39 специалистов, был сделан обзор специального учебного оборудования реабилитационной направленности, раскрыты актуальные технические и методические вопросы его использования.

РУМЦ ТюмГУ проводит повышение квалификации и по другим вопросам развития инклюзивного образования. Например, в числе реализованных в 2021 году программа «Взаимодействие куратора практики с обучающимся инвалидом, в том числе с применением дистанционных технологий». Ее участниками стали организаторы и кураторы практик из Тюмени, Сургута, Томска, Нижневартовска.

Всего за период деятельности РУМЦ ТюмГУ (2017 – 2021 гг.) повышение квалификации в центре прошли 1186 преподавателей и специалистов из вузов-партнеров и других организаций, находящихся на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Томской области, Омской области, Красноярского края.