Прокуратура узнает, почему сорвался лифт в тюменской многоэтажке. Фото: c cайта 2ГИС

В одном из многоэтажных жилых домов на улице Николая Федорова в Тюмени 25 декабря произошел сбой в работе лифта. В это время в нем находился пассажир.

– Прокуратура Ленинского округа областной столицы организовала проверку исполнения законодательства в сфере использования и содержания лифтового оборудования, – сообщили в пресс-службе.

К участию в проверке привлекут специалистов Северо-Уральского управления Ростехнадзора. При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.

– Лифт оборвался с 10-го этажа, хорошо, что на пятом этаже сработал страховочный трос и в лифте находился мужчина, а не ребенок. Был сильный удар, и с потолка посыпались щепки, – рассказала в социальных сетях супруга мужчины.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что трагедии не случилось только потому, что сработал страховочный механизм. Спустя полчаса прибыл механик и вызволил мужчину из кабины. Как выяснилось позже, жильцы дома в течение трех дней жаловались на неисправность лифта в обслуживающую компанию «ТЛК-Сервис».