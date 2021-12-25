В жилом доме рухнул лифт с тюменцем внутри

Фото Алены Кульмухаметовой

Инцидент случился утром 25 декабря в одной из многоэтажек на улице Николая Федорова. Житель дома вошел в лифт и нажал кнопку спуска. Внезапно лифт сильно тряхануло, и он завис. Мужчина вызвал диспетчера.

— Лифт оборвался с 10-го этажа, хорошо, что на 5-м этаже сработал страховочный трос и в лифте находился мужчина, а не ребенок. Был сильный удар, и с потолка посыпались щепки, — рассказывает в соцсетях супруга мужчины.

Выяснилось, что трагедии не случилось только потому, что сработал страховочный механизм. Спустя полчаса прибыл механик и вызволил мужчину из кабины.

Как выяснилось позже. Жильцы дома в течение трех дней жаловались на неисправность лифта в обслуживающую компанию «ТЛК-Сервис».

На данный момент в доме работают специалисты аварийной службы.