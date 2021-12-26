Врач скорой помощи спас из огня дочь, семье после пожара требуется помощь

Фото из соцсети "Инстаграм".

В Тюмени пару дней назад случилось несчастье в одной из семей: у семейства Медведевых сгорел дом и всё нажитое имущество. Глава семейства, работающий врачом скорой медицинской помощи, смог спасти из огня свою дочь.

- У моего брата Медведева Геннадия сгорел дом. (с. Успенка, Тюменской области). Произошёл взрыв газового баллона, брат получил ожоги различной степени тяжести. Сейчас находится на лечении в Ожоговой Реанимации Областной больницы г. Тюмени. Состояние стабильно тяжёлое, - написал родственник погорельца в своем аккаунте в соцсети «Инстаграм».

Известно, что в происшествии никто из членов семьи, к счастью, не пострадал,

- Геннадий успел спасти младшую дочь Полину 8 лет. Дом, который строил на протяжении многих лет своими руками (деревянный) сгорел моментально, так же как и все имущество. Гена Врач скорой медицинской помощи, 15 лет спасает жизни людей! Сейчас его семья попала в трудную жизненную ситуацию

остались без кровли и каких либо вещей, - добавил брат мужчины.

Первую помощь пострадавшим от возгорания оказали соседи и друзья. Неравнодушные и отзывчивые тюменцы также могут оказать свою помощь семье. Координаты для финансовой помощи погорельцам можно уточнить по ссылке.