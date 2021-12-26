Жителям Тюменской области привели способы спасения погибающих домашних растений

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Процедура «купания» поможет спасти домашние растения от нашествия домашних паразитов. Многие владельцы домашних растений только поливают жителей своих подоконников, но чтобы они лучше себя чувствовали и росли чуть быстрее можно устроить им душ.

– При уходе за растениями я использую несколько вариантов душа. Первый вариант – поставить в поддон и поливать тепло-горячей водой. Температуру я подбираю ориентируясь на собственную температуру тела, рука должна выдерживать горячую воду, – корреспонденту издания «Тюменская область сегодня» растениевод Дарья Иванова.

Данны способ позволяет смыть пыль с растений и обеспечить эстетически красивый вид. А еще это отличная профилактика от вредителей, таких как клещ паутинный. В ряде случаев это даже помогает стимулировать рост цветка.

Однако Иванова крайне не рекомендует устраивать душ для растений из ледяной воды. Ведь у цветка может возникнуть стресс от резкого перепада температуры воды и земляного кома, вплоть до сбрасывания всех листьев.