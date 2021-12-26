Садовод рассказал тюменцам хитрости ухода за растениями

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Кипарисовики заменят традиционное новогоднее дерево. Издание «Вслух.ру» сообщает, что вместо больших елок жители Тюмени начинают приобретать в квартиры кипарисовики - маленькие деревья в горшках, продающиеся во всех гипермаркетах.

- Кипарисовики более нежные, чем ели, поэтому вместе с ними стоит купить туманообразующую установку — она поможет поддерживать нужный уровень влажности в квартире. Поливать тоже нужно правильно — без избытка, но и не давая дереву засохнуть, - сообщил садовод-любитель Владимир Белявский о том, как сохранить подобную елочку и после Нового года.

По словам эксперта, примерно 10-15 января кипарисовик лучше переставить в затемненное место — на балкон, а если на даче, то в теплицу. И своевременно поливать. Весной уже можно высадить в грунт, но точно сказать, приживется ли дерево, нельзя, - сообщил садовод.

По словам специалиста, в тюменском климате высаживать кипарисовик в открытый грунт можно в середине мая - начале июня. Подкормка потребуется только летом, если дерево все же приживется.