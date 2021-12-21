Фото из архива РУМЦ ТюмГУ

Содействие трудоустройству молодых людей с инвалидностью – дело общее, так считают региональные органы власти, университеты, представители общественных организаций.

Сотрудничество Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Тюменского государственного университета (РУМЦ ТюмГУ) с департаментами труда и занятости, образования, социального развития позволяет находить приемлемые решения вопросов трудоустройства на межведомственном уровне.

Одним из важных событий 2021 года стал круглый стол «Содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью: практики вузов и регионов», который состоялся на базе Югорского университета. Участники приступили к разработке плана совместных мероприятий в рамках реализации региональных программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в трудоустройстве. Сидоров А .А., директор департамента труда и занятости населения Тюменской области, и Вторушина Н. В., заместитель начальника управления занятости населения департамента труда и занятости населения ХМАО-Югры, начальник отдела содействия трудоустройству, поделились действующими инструментами в сопровождении людей с инвалидностью при трудоустройстве и обозначили перспективы дальнейшего развития региональных программ. Представители вузов отметили, что главным в решении этих задач является содействие в формировании тех компетенций выпускников вузов, которые позволят им быть успешными в труде, несмотря на ограничения по здоровью, а также объединение ресурсов как на внутриотраслевом, так и межотраслевом уровнях. В диалоге участвовали и представители общественных организаций.

В продолжении темы сотрудники центров карьеры вузов собрались в ноябре, чтобы поделиться опытом по совершенствованию этой работы в университетах. Фокус разговора был задан Волосниковой Л. М., директором РУМЦ ТюмГУ, которая предложила проектировать стратегии содействия трудоустройству выпускников с инвалидностью на основе «универсального дизайна». Приоритетом здесь должны выступить формирование профессиональной готовности к труду и помощь в реализации потенциала студента как менеджера своей карьерной траектории. Для этих целей в ТюмГУ разработана программа дополнительного профессионального образования «Основы успешной карьеры», представленная в формате онлайн-курса, который будет доступен всем студентам вузов-партнеров.