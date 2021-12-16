Дорогой инклюзивной культуры: РУМЦ ТюмГУ подводит итоги уходящего года. Фото из архива РУМЦ ТюмГУ.

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ТюмГУ подводит итоги уходящего года.

2021 год был насыщен событиями инклюзивной направленности, несмотря на пандемию. Волосникова Людмила, директор РУМЦ ТюмГУ, отмечает, что главным вектором работы сети РУМЦ стало содействие трудоустройству инвалидов. Пристальное внимание к этому вопросу не случайно: в 2020 году только 55% выпускников вузов с инвалидностью были трудоустроены.

Профориентация является важной формой работы по содействию трудоустройству. Вот почему фокусом вебинара РУМЦ ТюмГУ «Развитие инклюзивного высшего образования в условиях сетевого взаимодействия», прошедшего 6 июня 2021 года, стали предстоящая приемная кампания и профориентация работа. Участники вебинара пришли к выводу, что в контексте обучения в течение всей жизни профориентация должна вестись на протяжении всего периода обучения в вузе и после него, содействуя вовлечению инвалидов в мир труда.

6 апреля 2021 года на заседании Совета по делам инвалидов при Совете Федерации Федерального Собрания России Людмила Волосникова представила опыт сети РУМЦ по содействию трудоустройству инвалидов через межведомственное взаимодействие, а также инструменты сети РУМЦ по вовлечению в мир труда выпускников с инвалидностью: конкурсы профессионального мастерства, тренинги, атласы перспективных профессий, истории успеха. На портале инклюзивноеобразование.рф уже размещены 38 историй успеха, 73 атласа перспективных профессий.

Участниками Совета были сенаторы, представители Минобрнауки, Минтруда. Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелина высоко оценила деятельность РУМЦ по развитию инклюзии в вузах России.

На встрече с руководителями центров занятости вузов-партнеров РУМЦ ТюМГУ 24 ноября 2021 года директор Центра занятости и взаимодействия с выпускниками ТюмГУ Алексей Ларионов представил систему работы университета по содействию трудоустройству инвалидов. Эта система опирается на модель индивидуальных карьерных траекторий и включает вовлечение работодателей в пространство вуза, цифровые сервисы, профессиональные конкурсы и стартапы. Важна мысль о том, что в поиске работы студент должен занимать активную позицию: «Ничего для нас без нас».