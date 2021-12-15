Call-центр РУМЦ по обучению инвалидов ТюмГУ продолжает работу. Фото из архива РУМЦ ТюмГУ.

С 2017 года в структуре ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ ТюмГУ) работает кол-центр. Всего за годы работы специалисты кол-центра приняли более 1300 обращений. В числе обращающихся за консультативной помощью студенты и их родители, преподаватели, сотрудники образовательных организаций и специалисты других учреждений не только Тюменской области, но и Омской, Томской областей, Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа.

В РУМЦ поступают самые разные обращения: от запросов по нормативно-правовому регулированию высшего инклюзивного образования и довузовской подготовки до вопросов, связанных с конкретными аспектами профориентации, обучения, сопровождения, трудоустройства студентов с инвалидностью и ОВЗ.

Вот некоторые из них:

• «Реконструируем двери, нужен документ, который регламентирует, какие двери и дверные ручки нужны для студентов с инвалидностью и ОВЗ».

• «Как проводить консультацию по решению математических задач для незрячего студента?»

• «С первого марта все выходят на очное обучение, могу ли я остаться на дистанционном по состоянию здоровья, что сейчас для этого нужно сделать (у меня инвалидность, передвигаюсь на кресле-коляске)?»

• «У нас есть свободные вакансии, хотели бы трудоустроить ваших выпускников с инвалидностью…»

Кол-центр не только принимает вопросы и дает ответы, в ходе общения устанавливаются новые контакты, рождаются идеи, реализуются проекты – общество становится более инклюзивным, сообщества – более готовыми функционировать в условиях разнообразия.

Вопросы, связанные с высшим инклюзивным образованием, можно задать по телефону кол-центра 8-800-700-76-62 или направив обращение на почту rumts@utmn.ru.