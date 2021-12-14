В Тюмени осудили посредника экс-главы регионального ГИБДД по делу о взятках Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени осудили 43-летнего местного бизнесмена, который оказался замешан в деле экс-главы областного ГИБДД Александра Селюнина. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий).

- Установлено, что летом 2020 года предприниматель строил беседку и навес во дворе дома бывшего начальника ГИБДД. Воспользовавшись этим, он попросил Селюнина посодействовать в получении водительских прав шести гражданам. Далее экс-глава велел своим подчиненным выставить им положительные отметки при приеме теоретического и практических экзаменов. За это указанные граждане передали взятки от 35 до 60 тысяч рублей. Общая сумма незаконного дохода составила 315 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

В итоге подсудимый признал вину и раскаялся. Несмотря на это суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.