Экс-начальник ГИБДД Александр Селюнин встретит новый, 2022 год в СИЗО

Фото: Объединенная пресс-служба системы Тюменской области

Ленинский районный суд продлил арест экс-начальнику ГИБДД Александру Селюнину на полгода, до 13 апреля 2022 года. Как сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области, подсудимый обвиняется в четырех эпизодах получения взятки в значительном размере и в девяти эпизодах получения должностным лицом взятки за незаконные действия /бездействия. Следующее судебное заседание назначено на 22 ноября.

Фото: Объединенная пресс-служба системы Тюменской области

Напомним, с июня по ноябрь 2020 года обвиняемый строил придомовый комплекс около своего дома. В качестве оплаты за стройку он использовал деньги, которые получил посредник по достигнутой преступной договоренности. Она состояла в том, что посредник за деньги проставлял положительные оценки будущим водителям-мигрантам вне зависимости от результата. Общая сумма взяток составила более 600 тысяч рублей.

Обвиняемый находится в СИЗО, свою вину он полностью признал. На его имущество наложен арест на общую сумму почти 3,7 млн рублей, допрошено свыше 50 человек. В его квартире и служебном кабинете провели обыски. Вся нужная документация изъята и изучена.