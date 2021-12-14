«Вину не признал». В Тюмени в колонию на 6 лет отправили водителя, из-за которого в ДТП погибла семья из пяти человек

В Тюмени в колонию на 6 лет отправили водителя, из-за которого в ДТП погибла семья из пяти человек. Фото - Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В Тюмени в колонию на 6 лет отправили Валерия Кудрякова – водителя, из-за которого в ДТП погибла семья из пяти человек. Мужчина вину в аварии, которая произошла 4 января 2020 года на 103-м км автодороги Курган – Тюмень, не признал.

– Родственники погибших сообщили, что он даже не извинился и не оказал никакой помощи. Они настаивали на самом строгом наказании. Прокурор просил удовлетворить гражданский иск потерпевшего и взыскать с подсудимого компенсацию морального вреда и расходы на погребение, – рассказали ов Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В итоге Кудрякову назначили 6 лет лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии-поселении, и на 3 года лишили права управления транспортными средствами. Суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с Кудрякова 3 500 000 рублей в счёт возмещения морального вреда и расходов на погребение (около 250 тысяч рублей).