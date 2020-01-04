В жутком ДТП под Тюменью погибла семья из 5 человек

Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня вечером, 4 января, на трассе «Курган-Тюмень» в Исетском районе. При столкновении большегруза и отечественного кроссовера погибла семья из Сургута.

У паркетника регномер ХМАОФото: Дмитрий Терентьев

По предварительным данным тягач «ДАФ» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада Х-Rey» с регистрационными номерами Ханты-Мансийского автономного округа. От удара с грузовиком отечественный кроссовер превратился в автохлам.

От легковушки почти ничего не осталосьФото: Дмитрий Терентьев

Известно, что в паркетнике находилась сургутская семья Пашниных из пяти человек. На месте погибли 42-летний водитель – глава семьи Николай и двое детей: мальчики 11 и 12 лет. Мать детей 35-летняя Ольга и 3-летний ребенок скончались в реанимации 13 больницы в Исетском районе.

Начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова корреспонденту «Комсомольской правды-Тюмени» подтвердила информацию о ДТП.

Тягач выехал на встречную полосуФото: Дмитрий Терентьев

- Дорожно-транспортное происшествие произошло на 104 километре автодороги «Курган-Тюмень». Столкнулись тягач «ДАФ» и «Лада Х-Rey», в которой ехала семья из Сургута. Грузовик выехал на встречную полосу движения. По предварительным данным, у тягача отказала тормозная система – лопнул шланг.

Из-за аварии на участке пути образовалась большая автомобильная пробка. На месте работали сотрудники экстренных служб.

Очевидцы утверждают, что от отечественного паркетника почти ничего не осталось, тела трех погибших лежали на дороге.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/753217" frameborder="0"></iframe> Пять человек, в том числе трое детей, погибли в ДТП в Тюменской области.

МЧС устранили последствия ДТП. Фото с сайта МЧС по Тюменской области

Для устранения последствий ДТП привлекались сотрудники МЧС Тюменской области.

- Подразделения Главного управления МЧС России по Тюменской области прибывшие на место ДТП произвели деблокирование пострадавших и передали их бригадам скорой медицинской помощи, которые доставили пострадавших в лечебное учреждение. Движение автотранспортных средств на данном участке автодороги не перекрывалось, сообщил руководитель пресс-службы ведомства Сергей Юсько.

Добавим, что всего к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия от МЧС привлекалось 2 единицы техники и 5 человек личного состава.