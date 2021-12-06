«Младшему всего 12». Установлены личности 4 погибших в ДТП под Заводоуковском – это семья из Тюмени

Установлены личности 4 погибших в ДТП под Заводоуковском. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Сотрудники ГИБДД установили личности погибших в страшном ДТП, которое случилось накануне, 5 декабря, на 97-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск под Заводоуковском. Это семья из Тюмени: отец-водитель 50 лет, его 46-летняя жена и сыновья, 22 лет и 12.

– Предварительно известно, что 37-летний водитель автомобиля «Скания», ехавший из Омска в Сыктывкар, не смог выбрать безопасную дистанцию, и большегруз въехал в зад «Шевроле», – сообщили подробности дорожной трагедии в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

После этого «Шевроле» выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузом «Вольво». Все, кто ехал в легковом автомобиле, погибли. Водители большегрузов не пострадали.