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Происшествия5 декабря 2021 18:54

Сыновья и их родители погибли в страшном ДТП на трассе Тюмень - Омск

Трагедия произошла на 97-м км автодороги, в районе Заводоуковска
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Сыновья и их родители погибли в страшном ДТП на трассе Тюмень - Омск

Сыновья и их родители погибли в страшном ДТП на трассе Тюмень - Омск

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Четыре человека погибли в страшной аварии, которая произошла на федеральной трассе Тюмень – Омск, на 97-м километре автодороги в районе Заводоуковска. По информации областной Госавтоинспекции, большегруз впечатался в заднюю часть автомобиля «Шевроле Лачетти».

От удара легковушку вынесло на встречку, где она столкнулась с ещё одной фурой. В результате аварии погибли родители и двое несовершеннолетних сыновей в возрасте от 10 до 15 лет, их личности выясняются.

Сотрудники ГИБДД на месте ДТП организуют реверсивное движение, автоинспекторы будут пропускать транспорт в ручном режиме, обеспечивая проезд.