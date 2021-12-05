Сыновья и их родители погибли в страшном ДТП на трассе Тюмень - Омск Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Четыре человека погибли в страшной аварии, которая произошла на федеральной трассе Тюмень – Омск, на 97-м километре автодороги в районе Заводоуковска. По информации областной Госавтоинспекции, большегруз впечатался в заднюю часть автомобиля «Шевроле Лачетти».

От удара легковушку вынесло на встречку, где она столкнулась с ещё одной фурой. В результате аварии погибли родители и двое несовершеннолетних сыновей в возрасте от 10 до 15 лет, их личности выясняются.

Сотрудники ГИБДД на месте ДТП организуют реверсивное движение, автоинспекторы будут пропускать транспорт в ручном режиме, обеспечивая проезд.