В Тюмени осудили мужчину, который врезался в толпу у моста Влюбленных. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени осудили Антона Лапина, который 26 июня 2021 года у моста Влюбленных врезался в толпу на «Тойоте Камри». Мужчина будет отбывать наказание в колонии-поселении, ему дали полтора года лишения свободы.

– Лапин вину в совершении преступления признал полностью. В целях примирения с потерпевшими, принес свои извинения, компенсировал моральный вред. Посчитав назначенное наказание излишне суровым, подсудимый обжаловал приговор, но его оставили без изменения, – сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Напомним, что мужчина на авто двигался по улице Республики, не справился с управлением и врезался в столб. От удара машину выбросило на встречку, где она столкнулась с «Kia Rio», после чего вылетела на тротуар. В результате аварии причинён тяжкий вред здоровью пассажира иномарки и пешеходу.