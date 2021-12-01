В Тюмени 2 декабря 2021 года сохранится гололед. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени 2 декабря 2021 года сохранится гололед. Горожан призывают быть осторожными.

По данным Тюменского ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», завтра также местами прогнозируются умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Будет дуть ветер южный, юго-западный, 7 – 12 м/с, ночью местами порывы до 17 м/с.

– Надо быть внимательными на автодорогах, по возможности воздержаться от дальних поездок. Следует надевать удобную обувь на нескользкой подошве, пожилым людям и детям выходить на улицу в сопровождении, – отметили в Главном управлении МЧС по региону.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областной столице уже около ста человек за сегодняшнее утро обратились в травматологию из-за падения на гололеде. Чаще всего горожане падают по пути на работу прямо у дома.