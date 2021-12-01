В Тюмени около ста человек за утро обратились в травматологию из-за падения на гололеде

В Тюмени около ста человек за утро обратилось в травматологию из-за падения на гололеде. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени уже около ста человек за утро обратились в травматологию из-за падения на гололеде. Чаще всего горожане падают по пути на работу прямо у дома.

– Пока диагностируются достаточно легкие травмы, характерные для падения с высоты собственного роста: ушибы, вывихи, растяжения, несложные переломы конечностей. Всегда есть порядка 10 процентов обращающихся, которые имеют достаточно тяжелые травмы, требующие экстренного хирургического вмешательства и продолжения лечения в стационаре. Мы, конечно, готовы к таким ситуациям, – сообщил руководитель службы экстренной и неотложной помощи ОКБ № 2 Антон Терёхин.

Специалисты советуют в гололед надевать обувь удобную и устойчивую. Передвигаться нужно мелкими шажками, опираясь на всю ступню и не поднимая ноги высоко, словно скользя на маленьких лыжах. Не следует разговаривать по мобильному телефону на ходу, а также держать руки в карманах – лучше развести их чуть в стороны, это поможет удержать равновесие.