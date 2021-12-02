В Тюмени работник обокрал комиссионный магазин. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 1 обратился местный житель с сообщением, что из его комиссионного магазина, расположенного в поселке Войновка, похищены два сотовых телефона и ноутбук. Сумма ущерба составила 95 тысяч рублей.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый работник этого самого магазина.

– Задержанный 1989 года рождения рассказал сотрудникам уголовного розыска, что сбыл вверенное ему имущество, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении фигуранта отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.