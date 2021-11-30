В Тюмени водитель, которому стало плохо, протаранил две машины и врезался в стену дома. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На парковке торгового центра на улице Широтной, 209 в Тюмени накануне, 29 ноября, в 17.30 произошло дорожно-транспортное происшествие из-за водителя, которому стало плохо за рулем. Его автомобиль «Шкода-Фабиа» протаранил «Фольксваген» и «Газель», после чего врезался в стену жилого дома.

– Предварительно известно, что 32-летний водитель «Шкоды» травмирован. Пострадала и 46-летняя пассажирка этого авто. Обстоятельства аварии выясняются, – прокомментировали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Ишиме КамАЗ на полной скорости врезался в жилой частный дом. Спустя время в социальной сети появились фотографии с места происшествия. Очевидцы дорожного инцидента утверждают, что виновником ДТП стал водитель автомобиля «Волга», который решил проскочить перед большегрузом.