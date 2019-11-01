«Фундамент сдвинулся, стены рухнули»: груженый КамАЗ протаранил жилой дом в Ишиме

СЕГОДНЯ 11:08 2019-11-01T11:08:35+03:00

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В Ишиме сегодня, 1 ноября, произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. Здесь КамАЗ на полной скорости врезался в жилой частный дом.

Спустя время в социальной сети появились фотографии с места происшествия. Очевидцы дорожного инцидента утверждают, что виновником ДТП стал автомобиль «Волга», который решил проскочить перед большегрузом.

По информации управления Госавтоинспекции Тюменской области, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.

В социальных сетях объявился 14-летний подросток, который представился жильцом пострадавшего дома. На вопрос о причиненном ущербе ишимец ответил, что в доме сдвинулся фундамент и рухнули стены. «Что мне делать? Дому вообще конец пришел, ремонт не поможет, а моя мама говорит, что с водителя «Волги» нечего будет взять», – сокрушается пострадавший.

ИСТОЧНИК KP.RU