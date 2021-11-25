Лариса Невидайло покинула пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области. Фото с личной страницы героя публикации в соцсети.

Лариса Невидайло покинула пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

– Лариса Кирилловна освобождена от замещаемой должности в связи с переходом на другую работу, – уточнили в ведомстве, добавив, что соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло поделилась с подписчиками историей, как спасла первый ресторан известной сети ресторанов на Олимпийской от мышей. По ее словам, грызуны сохранили ее репутацию руководителя. Правда, для этого пришлось их истреблять собственными руками.