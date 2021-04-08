Тюменский бизнес-омбудсмен Ларисы Невидайло рассказала, как спасала ресторан от мышей

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Бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло поделилась с подписчиками историей, как спасла первый ресторан известной сети ресторанов на Олимпийской от мышей. По ее словам, грызуны спасли ее репутацию руководителя. Правда для этого пришлось их истреблять собственными руками.

В 90-е Лариса Кирилловна работала официанткой в том самом ресторане и возмущалась в адрес начальства так же, как ее коллеги: «Неужели нельзя справиться с проблемой раз и навсегда? Краснеть перед гостями ведь нам!». Став управляющей, Невидайло перешла по наследству и «мышиная напасть». Коллектив ждал от нового руководства решительного боя с грызунами.

Зная хвостатого врага в лицо, начинающая начальница вызвала санитарную службу, но к ее удивлению, санитарная обработка не помогла. А самый страшный кошмар явился на глазах у публики: прямо посреди гостевого стола сидела серая упитанная мышь, смотрела прямо в глаза новоиспеченной управляющей.

«Возмущения, которые раньше сыпались в адрес моей предшественницы, вполне обоснованно были готовы обрушиться сейчас на меня саму. «Как гостям в глаза смотреть?» – этот вопрос теперь задавала не я, а мне. Рванула в санитарную службу, нашла специалиста, которая выезжала к нам, как сейчас помню, Надежду Семеновну, отвела ее в сторонку и накинулась с мольбой: «Если не справлюсь с мышами, какой тогда я руководитель? От вас сейчас зависит моя судьба. Давайте вместе что-то делать!»», – взмолилась Невидайло.

Вместе со специалистом санитарной службы управляющая рассыпала убойную дозу отравы, которая убедила мышей покинуть ресторан. А тем самым убедила своих новоиспеченных подчиненных в том, что руководящую должность получила заслуженно и добилась не просто хорошего отношения с их стороны, а самое важное – уважения.

«Это была настоящая победа и урок на всю жизнь, который тогда почти озвучила мне та самая мышь: второго шанса произвести первое впечатления не будет», – считает Лариса Невидайло.

Она дополнила, что эта история возможно окажется в книге, над которой сейчас работает Лариса Невидайло.