«Сильно пострадали лапки». В Тюменской области пытались заживо сжечь кошку

В Тюменской области пытались заживо сжечь кошку. Фото - "Помощь Бездомным Животным "ЖиВи" в ВК.

В Заводоуковске неизвестный пытался заживо сжечь кошку Кесси. Теперь за пострадавшим животным ухаживают в тюменской клинике.

«Поступила травмированная кошка, пострадавшая от рук недочеловека. Он живьем бросил кошку в крематорий, но она чудом выкарабкалась и прибежала на базу вся опаленная и обожженная!» – рассказывают волонтеры «ЖиВи».

По их словам, в настоящее время животное находится в областной столице в стационаре ветеринарной клиники, где специалисты оказывают ей необходимую медицинскую помощь. У нее сильно пострадали лапки.

Волонтеры просят оказать финансовую помощь для лечения пушистика. Сейчас необходимы физраствор, метилурациловая мазь, хлоргексидин, бранолиндовые мазевые повязки и многое другое. С полным перечнем необходимых лекарств, а также с реквизитами для перечисления денежных средств, можно ознакомиться здесь.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что трогательная история спасения двух человек и маленькой кошечки произошла в Тюмени два года назад. На станцию скорой помощи поступило сообщение о пожаре в трёхкомнатной квартире в Шаимском проезде. Двум пациентам повезло – их состояние было удовлетворительным, а вот кошечке не повезло – она впала в кому.