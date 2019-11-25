«Она была в коме»: врачи спасли кошечку, надышавшуюся дымом при пожаре в Тюмени

Трогательная история спасения двух человек и маленькой кошечки произошла в Тюмени в субботу вечером, 23 ноября. На станцию скорой помощи поступило сообщение о пожаре в трёхкомнатной квартире на ул. Шаимский проезд. Двум пациентам повезло – их состояние было удовлетворительным, а вот кошечке не повезло – она впала в кому.

На место происшествия медики прибыли спустя семь минут после звонка на пульт диспетчера. Осмотрев и оказав помощь двоим пациентам, которые отравились дымом, мужчин доставили в Областную клиническую больницу №1. Однако кошка оставалась в задымлённой квартире, что сильно беспокоила одного из пострадавших.

После ингалляции кошка оклемалась. Фото: пресс-служба станции скорой помощи

- Он порывался идти её спасать, но его состояние было тяжёлым. Мы не позволили ему рисковать. Его и ещё одного пациента мы передали фельдшерской бригаде, которая оперативно эвакуировала их в больницу, - рассказывает врач скорой медицинской помощи Салават Нутфуллин.

Оставлять беспомощное животное в полусгоревшей квартире было нельзя, и пожарный Павел Чевтайкин ринулся за животным.

- Я подумал, что пожарный вынес ещё одного пострадавшего человека, и пошёл туда, чтобы выяснить ситуацию. Кошка была без сознания, в коме, - говорит врач Салават Нутфуллин.

За жизнь кошки медики боролись около 10 минут в карете скорой помощи. Ей сделали ингалляцию кислородом, после чего самочувствие «мадам» значительно улучшилось. Окончательно кошка пришла в себя, когда жильцы дома напоили молоком. Пока хозяин в больнице, она будет оставаться дома у соседей.

Врач Салават Нутфуллин и фельдшер Данил Иванов. Фото: пресс-служба станции скорой помощи

Что касается пострадавших мужчин, то их состояние удовлетворительное, сообщили в пресс-службе ГБУЗ ТО «Станция скорой помощи».