В Тюмени разгуливала корова.

В Тюмени в районе Червишеского тракта разгуливала корова. Местные жители засняли прогулку животного на телефон.

В социальных сетях, куда залили видео, находчивые местные жители уже приняли комментировать «происшествие»: «Бедная. Ещё и не пускают никуда без qr-кода»; «На укол убежала за Спутником Лайт»; «Из села на дискотеку». Другие же переживали за Буренку: «Бедная девочка. Холодно же. Нашла хоть дом-то?».

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что конь в пальто разгуливал по торговому центру "Гудвин" в Тюмени. Посетители ТЦ встречали его в торговых рядах, на эскалаторе, и в других местах.

Одна из очевидцев странного персонажа тюменка Лариса Рябкова сфотографировала его и выложила в социальных сетях. Горожане с улыбкой отнеслись к сообщению и начали шутить по этому поводу.