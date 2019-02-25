2019-02-25T07:14:36+03:00
Общество

По Тюмени гуляет конь в пальто

Странного персонажа накануне наблюдали в одном из торговых центров
Марина АНТОНОВА
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По Тюмени гуляет конь в пальто. Фото Ларисы Рябковой vk.comПо Тюмени гуляет конь в пальто. Фото Ларисы Рябковой vk.com
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Конь в пальто разгуливал по торговому центру "Гудвин" в Тюмени. Посетители ТЦ встречали его в торговых рядах, на эскалаторе, и в других местах.

Одна из очевидцев странного персонажа тюменка Лариса Рябкова сфотографировала его и выложила в социальных сетях. Горожане с улыбкой отнеслись к сообщению и начали шутить по этому поводу. Кто-то предложил надеть на него пальто, кто-то отметил, что пальто осталось в "Галерее Вояж". Напомним, там в одном из магазинов мужской одежды стоит манекен коня в пальто.

- Это не тот что на заправке голый бегал? - уточнил Александр Гоняев.

Анатолий Аржиловский даже сочинил пирожок:

По Гудвина коня водили,

Как видно, на показ.

В Ютуб, за хайпом кони гонятся у нас.

- А в Премьере сейчас человек-паук гуляет, - сообщила Мария Варламова. Отметим, что в последнее время жители Тюмени частенько развлекаются, снимая самые разные видео в общественных местах. Кому-то хочется повеселить людей, кто-то проверяет реакцию прохожих. Иногда это выходит весьма неудачно, несколько горожан даже были арестованы за нарушение общественного порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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