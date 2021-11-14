Тюменских любителей искусства приглашают поучаствовать в Лаборатории по театральной педагогике

Лаборатория по театральной педагогике Фото: Пресс-служба молодёжного театрального центра «Космос»

Тренинги, теоретические и практические занятия пройдут с 15 по 22 ноября 2021 в МТЦ «Космос» для педагогов. Учитывая, что мероприятие пройдет в очном формате, всем участникам нужно заполнить заявку, сообщает «Мегатюмень».

Первой пройдет Лаборатория по театральной педагогике, в основе которой лежит методика театроведа, кандидата искусствоведения, преподавателя с 40-летним стажем Александры Никитиной. Её уроки проводятся с помощью импровизации, игр и театральных инструментами. Экспертами выступят ученики Никитиной, Аня Мухамедзянова и Алексей Ракульцев. Они расскажут педагогом о методике обсуждения спектаклей с людьми разного возраста.

Первое мероприятие пройдет 15 ноября Фото: Пресс-служба молодёжного театрального центра «Космос»

По словам Ракульцева, Александра Никитина говорит о театральной педагогике и социоигровом методе в разных направленностях.

- Наша лаборатория будет по большей части про театр, хоть мы и будем говорить про событийность в образовании. Конечно, мы рассчитываем, что участниками будут в первую очередь театральные педагоги, руководители театральных коллективов, - отметил Алексей Ракульцев.

Посетить мероприятие можно при предъявлении паспорта и QR-кода с портала «Госуслуг» о перенесенном коронавирусе или поставленной прививки.