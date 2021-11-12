«Будет жарко!»: супруги Лисковы из Тюмени примут участие в кулинарном реалити «Моя жена рулит»

супруги Лисковы из Тюмени примут участие в кулинарном реалити «Моя жена рулит». Фото - организаторы.

Супруги Лисковы, Альбина и Андрей, из Тюмени примут участие в кулинарном реалити «Моя жена рулит», которое ведут актриса Марина Федункив и шеф-повар Евгений Павлов. Передача выйдет 13 ноября в 11.55 на телеканале «Суббота!».

– Пара официально не в браке. Если выиграют, деньги потратят на новый телевизор, – рассказали организаторы.

СПРАВКА «КП»

«Моя жена рулит» – кулинарное реалити, в котором мужчины готовить сложные блюда по рецепту шеф-повара, а женщины «рулят» процессом и мужьями через наушник. Пара, приготовившая лучшее блюдо, получит денежный приз. На кухне будет жарко, ведь на кону не только приз, но и отношения супругов.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменец Антон Демидюк принял участие в популярной телепрограмме «Поле чудес». К сожалению, мужчина не прошел в финал телепередачи, хотя удача была так близка.