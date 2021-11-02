Под Тобольском мужчина, услышавший странные крики, спас тонувшего рыбака. Фото - "Тобольский муниципальный район" в ВК.

В деревне Сабанаки Тобольского района очевидцы спасли тонувшего рыбака. Тот вышел на неокрепший лёд озера Саускановское и в какой-то момент стал тонуть.

Местные жители позвонили в единую диспетчерскую службу в 9.30. На скорой спасенного доставили в городскую больницу.

По словам очевидца Абдульхазана Кульмаметьева, который как раз живет на берегу озера, утром он вышел на улицу и услышал странные крики. Он увидел человека, который провалился под лёд, и начал его вытаскивать из воды.

– В это время подъехали люди из соседней деревни Юрты Иртышатские. Мы позвонили по номеру 112, вызвали скорую. Мужчина снял свою куртку, накрыл рыбака, надел ему варежки. Сегодня у нас холодно, минус 18 градусов с утра, – рассказал сельчанин.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцам напомнили о коварном осеннем льде. Горожан призывают не рисковать своими жизнями.