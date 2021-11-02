Тюменцам напомнили о коварном осеннем льде. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам напомнили о коварном осеннем льде. Горожан призывают не рисковать своими жизнями.

– Осенью с понижением температуры до отрицательных значений на водных объектах начинает образовываться ледяной покров. Однако каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лёд, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности, – отметили в департаменте безопасности жизнедеятельности.

По словам специалистов ведомства, первый лед только кажется прочным, а на самом деле он тонкий, слабый и не выдержит тяжести не только взрослого человека, но и ребенка. Молодой лед отличается от старого более темным цветом и тонким ровным покровом.