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Здоровье31 октября 2021 14:17

В Легкоатлетическом манеже Тюмени с 1 ноября 2021 можно привиться от коронавируса

Одновременно там будут работать 11 постов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Легкоатлетическом манеже Тюмени с 1 ноября 2021 можно привиться от коронавируса

В Легкоатлетическом манеже Тюмени с 1 ноября 2021 можно привиться от коронавируса

Фото: Татьяна Коркина

Центр вакцинации, в котором можно будет привиться от коронавируса, открывается 1 ноября 2021 года в 10.00 в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12). Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, одновременно там будут работать 11 постов, которые смогут обслуживать 900 человек ежедневно.

Потом график работы изменится: посетителей будут ждать каждый день с 8 до 20 часов. С собой нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Прийти на вакцинацию смогут все желающие, вне зависимости от прикрепления к той или иной поликлинике.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в аэропорту Рощино тюменцам с 29 октября 2021 года колют «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорону». В медпункте открылся пункт вакцинации от коронавируса.