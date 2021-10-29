Общественники: перепись в формате онлайн актуальна в условиях распространения коронавируса

Перепись населения в 2021 году можно пройти электронно, что важно в условиях распространения коронавируса в Тюменской области. Такое мнение выразил председатель совета тюменского регионального общественного движения «Альянс социально ориентированных НКО» Михаил Мельцер. По его словам, уже не раз доказано, что перепись обладает огромным эффектом в развитии социально-экономической сферы.

– Это ведь не только срез по месту жительства – эта информация и без того есть в ЗАГСах и паспортных столах. Это показывает то, о чем думают граждане, объективная оценка позиции всей страны, – отметил Михаил Мельцер.

Итоги переписи помогут чиновникам узнать, как работать в том или ином направлении, ведь некоторые люди критикуют власть за неправильные решения или бездействие.

Большая ставка делается на онлайн-вариант переписи, что вполне оправданно. Михаил Мельцер отмечает, что перепись поможет почувствовать единство вместо разобщения и это крайне важно.