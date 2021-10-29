Как пройти перепись населения в Тюменской области? Отвечаем на главные вопросы.

Перепись населения в Тюменской области продолжится и в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Пройдет она в обычном режиме тремя способами, в том числе онлайн и на «Госуслугах». Для этого нужно иметь стандартную учётку в ЕСИА – с данными паспорта и СНИЛС. Отмечается, что перепись пройдет с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

По информации Тюменьстата, после того как участники заполнят опросник, они получат QR-код, который нужно показать переписчикам. А ещё его можно самим отправить в органы государственной статистики на электронную почту: p72_vpnqr@gks.ru, указав цифровой код на каждого переписанного в домохозяйстве и адрес места жительства.

– Ответить на вопросы переписного листа можно также на переписном участке или дождаться дома переписчика. В организации и проведении переписи в регионе задействовали более 2 тыс. 800 переписчиков, 450 контролёров и 280 волонтеров, – рассказали в Тюменьстате.

По словам руководителя Тюменьстата Ларисы Сараевой, всероссийская перепись населения даст сведения о социально-демографическом портрете общества (национальность, владение языками, занятость людей, источники доходов).

Напомним, всероссийская перепись населения стартовала 15 октября 2021 года. Она продлится до 14 ноября. За две недели её прошли 44% населения, а именно 64 млн россиян. Перепись на «Госуслугах» прошли 17 миллионов человек (четверть от всех переписанных).