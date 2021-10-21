В Тюменской области из-за коронавируса отменили все спортивные мероприятия. Фото - ХК «Рубин» (Тюмень).

В Тюменской области из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации по коронавирусу отменили все спортивные мероприятия до конца ноября. Под перенос попали региональные чемпионаты и первенства.

Как стало известно из приказа директора регионального департамента физической культуры, спорта и допобразования Евгения Хромина, под «опалу» попали состязания, которые должны были состояться с 21 октября до 31 ноября. Их не отменят, а просто перенесут на более поздний срок.

Так, перенесут дату проведения чемпионата России по бильярдному спорту, Кубка Европы по скалолазанию и всероссийских соревнований по биатлону памяти М. И. Либермана.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области ограничения, введенные с целью недопущения распространения COVID-19, продлили до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщил оперативный штаб Тюменской области. Соответствующее постановление опубликовали на портале правовой информации правительства региона.