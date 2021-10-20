Тюменка, выпавшая из окна девятиэтажки на улице Республики, находится в реанимации. Фото: c cайта 2ГИС

Из окна дома № 218 на улице Республики в Тюмени выпала женщина. Экстренные службы на место происшествия вызвали очевидцы.

– После осмотра и оказания помощи пациентку доставили в областную клиническую больницу № 2. Состояние женщины оценивается как стабильно тяжелое. Она проходит лечение по поводу множественных переломов в условиях реанимации, – сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что произошла жуткая трагедия: молодая девушка выпала из окна многоэтажки на улице Николая Зеленского, 17. Всё началось с того, что прохожие заметили юную тюменку, которая стояла на карнизе окна и кричала. Очевидцы тут же вызвали спасателей и другие экстренные службы, которые незамедлительно прибыли на место происшествия.