«Стояла на карнизе и кричала»: в Тюмени молодая девушка выпала из окна многоэтажки

Фото: паблик "ЧС Тюмень". Девушка простояла на карнизе около часа.

В Тюмени произошла жуткая трагедия с участием молодой девушки: она выпала из окна многоэтажки по ул. Николая Зеленского, 17.

Все началось с того, что прохожие заметили юную тюменку, которая стояла на карнизе окна и кричала. Очевидцы тут же вызвали спасателей и другие экстренные службы, которые незамедлительно прибыли на место происшествия.

- Сообщение в полицию поступило в 18:15. По словам очевидцев, в окне сильно плачет девушка. Сотрудники выехали по указанному адресу, - сообщила пресс-секретарь городского УМВД Мария Новопашина.

Прибывшие полицейские пытались уговорить тюменку не прыгать и вернуться в квартиру, но она игнорировала все слова. К сожалению, спасти девушку не удалось. Через некоторое время она сорвалась и упала на асфальт. Дежурившие у дома медики сразу же бросились на помощь, но было уже поздно.

По предварительной информации, погибшая приехала в город из стран Средней Азии. Что побудило ее решиться на такой поступок - неизвестно. Обстоятельства случившего предстоит выяснить правоохранительным органам.