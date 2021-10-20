Тюменцы быстрей добираются до работы после открытия развязки на Мельникайте-Дружбы. Фото: Тюмень - наш дом

Тюменцы быстрей добираются до работы и обратно домой после открытия развязки на Мельникайте – Дружбы. Об этом заявляют сами местные жители.

– Каждый день езжу на работу на автобусе № 46. Всегда препятствием был перекресток улиц Дружбы и Мельникайте, особенно в часы пик. Сейчас все изменилось, уже третий день подряд приезжаю раньше на 15 – 20 минут, – рассказала горожанка Лариса Павловна.

По данным комитета по связям с общественностью и СМИ, по развязке проходят 18 маршрутов общественного транспорта. У всех их теперь сократилось время движения в пути.

– На основе усредненных данных с учетом времени суток, будних и выходных дней в расписание движения маршрутов будут внесены изменения. Предположительно сократится время ожидания автобусов, – отметил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов.