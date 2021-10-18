Депутаты Тюменской облдумы отчитались о летнем отдыхе детей: «Организован на высоком уровне»

Депутаты Тюменской облдумы отчитались о летнем отдыхе детей. Фото - duma72.ru.

Депутаты Тюменской облдумы заявили, что летний отдых детей был организован на высоком уровне. Вопрос рассмотрели на первом заседании комитета по социальной политике и выяснили, что для детского отдыха в регионе действуют более 660 организаций.

Так, по бесплатным путевкам отдыхают ежегодно более 35 тысяч ребят с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и дети, состоящие на различных видах учета, дети из малообеспеченных семей. Для более 8 тысяч организовали отдых по программе софинансирования.

Кроме того, дети, которые состоят на различных видах диспансерного учета в организациях здравоохранения региона, проходят лечение и реабилитацию на льготных условиях в оздоровительных организациях Тюменской области и в Крыму. В 2021 году в республике отдохнули 867 местных жителей.

– Стоит отметить, что в этом году путевки в детские стационарные лагеря родители смогли приобрести при поддержке федеральной программы детского туристического кешбэка. Региональное правительство впервые применило меру поддержки – отдых детей сотрудников обсерваторов и работающих в «красной зоне», а также граждан, работающих в режиме временной изоляции. За счет регионального бюджета такой мерой смогли воспользоваться более 600 ребят, – рассказала заместитель председателя регионального парламента Наталья Шевчик.

Не осталась без внимания и летняя занятость подростков. Более 22 000 несовершеннолетних от 14 до 18 лет смогли с пользой провести жаркие деньки, трудоустроившись с помощью центров занятости. В этом приняли участие 766 работодателей региона. В целом в летний период 2021 года организованными формами отдыха, оздоровления и занятости было охвачено более 206 тысяч детей.

По словам вице-спикера, после введения ограничений, связанных с пандемией, кампанию по отдыху и оздоровлению детей было очень сложно организовать. Однако в Тюменской области не снизили темпов этой работы, и у большого количества детей была возможность отдохнуть, поправить здоровье, приятно и с пользой провести время. В период подготовки и проведения летней оздоровительной кампании проводились проверки контрольно-надзорными органами, по итогам которых нарушений, повлекших за собой приостановление их деятельности, не выявлено.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что перед летним сезоном большая часть персонала детских оздоровительных организацией будет вакцинирована, а дети заедут в лагеря здоровыми. Об этом заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо на брифинге, посвященном открытию областного семинара по организации детского отдыха.

По её словам, особое внимание при организации детского отдыха в период летней оздоровительной кампании в Тюменской области уделят вопросам безопасности детей и профилактики вирусных заболеваний. Галина Шарухо подчеркнула, что важно, чтобы ребята оздоровились и ни в коем случае не подхватили какую-нибудь инфекцию, поэтому за персоналом будет особый контроль.