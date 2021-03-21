Летний детский отдых в загородных лагерях Тюменской области будет безопасным Фото: Татьяна Коркина

Перед летним сезоном большую часть персонала детских оздоровительных организацией будет вакцинирована, а дети заедут в лагеря здоровыми. Об этом заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо на брифинге, посвященном открытию областного семинара по организации детского отдыха.

По её словам, особое внимание при организации детского отдыха в период летней оздоровительной кампании в Тюменской области уделят вопросам безопасности детей и профилактики вирусных заболеваний. Галина Шарухо подчеркнула, что важно, чтобы ребята оздоровились, и ни в коем случае не подхватили какую-нибудь инфекцию. Поэтому за персоналом будет особый контроль.

- Профилактика коснется не только острых респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19, но и вирусных и бактериальных кишечных инфекций. Сотрудники учреждений пройдут обследования и только после этого организации смогут рассчитывать на получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения, - отметила Галина Шарухо.

Для получения экспертного заключения в 2021 году заявки подали более 250 учреждений, и в 200 из них проверка проведена. Кроме того, особое внимание уделят питанию детей, организации медицинской помощи и проведения процедур во время отдыха.

- В прошлом году мы не отказались от оздоровления детей, работали с соблюдением всех требований и методических рекомендаций Роспотребнадзора. На такой же результат мы рассчитываем и в 2021 году. Надеемся, что большое количество ребят получат возможность для отдыха и оздоровления, - заключила Галина Шарухо.