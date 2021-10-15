В рамках проекта «Наставничество» детям покажут тюменские предприятия.

В учебном сезоне – 2021-2022 частное образовательное учреждение дополнительного образования в сфере психологии и социальной поддержки граждан «Молодой лидер» начинает свою основную деятельность с детьми-сиротами регионального центра «Семья» в филиале «Борки» в рамках проекта «Наставничество. Дети».

В новом сезоне будет дружба детей с наставниками – это основа основ и самое главное в нашем проекте. Также будут образовательные занятия:

• «Очарование женственности» с Инессой Хамидудлиной – о том, как быть красивой и счастливой девушкой, женщиной;

• «Мужской клуб» с Артемом Фоминым и Марселем Иманбаеаым – о мужественности, воле, ответственности;

• «Профориентация» с Еленой Водотыко – о выборе профессионального пути;

• «Театральная студия» со Светланой Ханжиной и ребятами из театральной мастерской «Тема». Планируется поставить настоящий спектакль с участием ребят. Театр – это пространство лечения души, когда можно выплеснуть всю боль, которая терзает детское сердце.

Кроме того, в рамках проекта будут экскурсии на предприятия, знакомство с руководителями тюменских организаций, клуб наставников, конкурсы и путешествия.

Также пройдут занятия для малышей «Нейрогномика», направленные на подготовку детей к школьной деятельности.

Второе направление проекта «Наставничество. Семья» направлено на работу с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и имеющими риск изъятия детей из семьи в учреждение для детей-сирот. Работа заключается в консультировании и сопровождении-наставничестве семей специалистами организации. Проект реализуется на средства гранта АНО «Партнерство каждому ребенку» при поддержке Евросоюза.

Кроме того, ЧОУ ДО «Молодой лидер» стал одним из победителей первого конкурса грантов губернатора Тюменской области. Проект «Наставничество. Трудоустройство» предусматривает трудоустройство выпускников учреждений для детей-сирот, а также подростков и молодежи, находящихся в социально-опасном положении, установление наставничества за трудоустроенными несовершеннолетними гражданами, проведение с ними образовательной работы по социальной адаптации, в том числе обучение навыкам составления резюме, делового общения, самопрезентации и мотивации к трудовой деятельности. Учреждение приглашает предприятия города Тюмени к партнерству в рамках трудоустройства молодых людей рабочих специальностей.