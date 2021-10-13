Энергетики Югры поддержали благотворительный проект в сфере экологии

«Россети Тюмень» поддержали благотворительный проект в сфере экологии под названием «Добрые крышечки» Фото: Предоставлено "КП"

«Россети Тюмень» поддержали благотворительный проект в сфере экологии под названием «Добрые крышечки». За месяц специалисты собрали почти три тысячи штук пластиковых элементов от пищевых продуктов. Вторсырье отправится на перерабатывающий завод под Екатеринбург. Вырученные деньги пойдут на лечение девочки Виктории из Москвы.

– Установить бокс для сбора крышек в филиале «Энергокомплекс» придумала инженер оперативно-диспетчерской службы Анна Белик, которая постоянно участвует в этой акции. Женщина вовлекла в такое полезное дело многих знакомых и друзей. Теперь инициативу поддержали и коллеги. Вторсырье передали куратору проекта в Нягани, после – на перерабатывающий завод города Арамиля, который перечисляет средства за каждый полученный килограмм на счет больных детей, – сообщили в энергокомпании.

По словам куратора проекта «Добрые крышечки» в Нягани Алены Андреевой, жители города присоединились к проекту год назад. За это время удалось собрать и отправить на переработку свыше 800 килограммов пластиковых элементов.

– Стоит отметить, что няганские энергетики – редкое исключение, они сами вышли на связь и предложили свое участие. Причем, намерены участвовать в проекте на постоянной основе, – подчеркнула Андреева.

СПРАВКА «КП»

Всероссийский социально-экологический проект «Добрый крышечки», организованный одноименным общественным движением и благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам», действует с декабря 2016 года. Он имеет двойную цель: сделать мир чище и помочь детям, которым нужна поддержка. Менее чем за пять лет активистам удалось собрать почти 400 тонн крышек на сумму порядка 10 млн рублей. На эти средства приобретена реабилитационная техника для 52 детей.