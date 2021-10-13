В Тюменской области реализуется крупный проект по строительству сетей водоснабжения. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

На юге Тюменской области реализуется крупный проект по строительству сетей водоснабжения и канализации. Так, специалисты планируют не только проложить восьмикилометровый водовод между селами Онохино и Червишево, но и реконструировать десять километров сетей водоотведения от села Червишево до поселка Тараскуль. Помимо этого, в планах строительство внутриквартальных сетей в селе Онохино: здесь никогда не было централизованного водоотведения. Реализует проект строительная компания «Тюменьтеплогазмонтаж».

– Работаем с местным водоканалом не первый год. Будем продолжать! Благодаря нашему партнерству качественные коммунальные услуги становятся доступны для всё большего числа жителей сел и деревень Сибирского региона, – заявил генеральный директор ООО «Тюменьтеплогазмонтаж» Виктор Чупин.

В «Росводоканал Тюмень», в свою очередь, отметили, что для реализации крупных проектов привлекаются подрядные организации, их определяют по результатам конкурсного отбора. Исполнительный директор компании Ольга Сарбаева назвала вышеупомянутое ООО надежным партнером: «Мы уверены, что все запланированные строительно-монтажные работы будут выполнены качественно и в срок».

Отметим, что в прошлом году эта строительная организация построила коллекторы, соединив канализацию поселка Молодежный Тюменского района с системой водоотведения города Тюмени. А в 2021 году реконструирует напорный коллектор протяженностью более пяти километров. Эксперты заверили, что новые сети значительно повысят надежность системы водоотведения и качество услуг водоканала в районе Лесобазы.

Стоит отметить, что для реализации концессионного соглашения в городе и районе «Росводоканал Тюмень» заключил две сотни договоров с ведущими строительными организациями региона.